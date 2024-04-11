Meta позволила пользователям Facebook Messenger создавать совместные альбомы в чатах и отправлять HD-фото

Теперь пользователи могут создавать общие альбомы в чатах, отправлять фотографии в высоком разрешении и обмениваться файлами размером до 100 МБ.

Компания Meta объявила об обновлении для Facebook Messenger. Среди обновлений – возможность отправлять фото в HD-качестве и отправлять файлы размером до 100 МБ. Об этом сообщает Meta.

Теперь пользователи могут создавать общие альбомы в чатах, отправлять фотографии в высоком разрешении и обмениваться файлами размером до 100 МБ.

До этих новшеств пользователи могли видеть только список фотографий в чате, не имея возможности группировать или организовывать их. Теперь они могут создавать альбомы фотографий и видео в групповых чатах, чтобы организовать изображения из событий или празднований. Чтобы создать альбом в чате, выберите несколько фотографий и нажмите «Создать альбом».

Каждый участник может просматривать, добавлять, удалять и загружать фотографии в альбоме, что обеспечивает доступ к контенту. Также пользователи могут обмениваться большими файлами размером до 100 МБ и отправлять разные типы файлов, такие как Word, PDF, Excel и zip-файлы, непосредственно в чатах.

Кроме этого, появилась возможность связываться с другими пользователями из-за сканирования QR-кода, что упрощает процесс начала чата с новыми контактами. Все эти новые функции будут доступны на мобильном устройстве для всех пользователей Messenger.

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