Практика судів
  1. Судова практика

КСУ ухвалив Рішення щодо конституційності норми КПК щодо перегляду за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді

10:50, 11 квітня 2024
КСУ виснував, що додержання принципу остаточності судового рішення (res judicata) стосовно ухвал слідчих суддів у разі надання права на їх перегляд за нововиявленими обставинами можливе лише за наявності істотних передумов для перегляду та додержання розумних строків досудового розслідування.
КСУ ухвалив Рішення щодо конституційності норми КПК щодо перегляду за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд України ухвалив Рішення щодо конституційності окремого припису Кримінального процесуального кодексу України, яким унормовано перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді.  Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Другий сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні 10 квітня розглянув справу за конституційною скаргою Плескач Ганни Григорівни щодо  відповідності Конституції України (конституційності) окремого припису частини першої  статті  459 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що Ганна Плескач звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині першій статті 8, частині першій статті 24, частині другій статті 55, пункту 1 частини другої статті 129 Конституції України окремий припис частини першої статті 459 Кодексу, згідно з яким судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами.

У Рішенні Конституційний Суд України виснував, що додержання принципу остаточності судового рішення (res judicata) стосовно ухвал слідчих суддів у разі надання права на їх перегляд за нововиявленими обставинами можливе лише за наявності істотних та переконливих передумов для такого перегляду та врахування потреби додержання вимог щодо розумних строків досудового розслідування.

Конституційний Суд України у цьому рішенні також констатував,  що оспорюваний припис статті  459 Кодексу не містить заборони на перегляд за нововиявленими  обставинами будь-яких видів судових рішень, що набрали   законної   сили. Тому за оспорюваним приписом статті  459 Кодексу учасники кримінальних проваджень мають однакові процесуальні права на перегляд за нововиявленими  обставинами судових рішень, що набрали  законної   сили,   зокрема ухвали слідчого судді на стадії досудового розслідування та ухвали суду під час судового розгляду чи реалізації інших стадій кримінального провадження.

Дослідивши питання, порушені в конституційній скарзі, Суд дійшов висновку, що частина перша статті 459 Кодексу відповідає Конституції України (є конституційною).

Суддя-доповідач у цій справі – Олег Первомайський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
РСУ оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду

Документи на конкурс можна подати з 15 квітня.

Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації

Закон про посилення мобілізації ухвалено в цілому

ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку

Для керівників підприємств введуть частковий наряд щодо передачі транспортних засобів і встановлять обов’язок з оповіщення працівників.

Уряд вирішив питання посадових окладів держслужбовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Кабмін ухвалив постанову щодо оплати праці чиновників САП у зв’язку з її відокремленням від Офісу Генерального прокурора.

ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для 24 суддів: відомі прізвища

Кваліфікаційне оцінювання суддів мають пройти колишні судді вищих спеціалізованих судів, а також судді, які були звільнені, але змогли повернути посади суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду