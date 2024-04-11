КСУ ухвалив Рішення щодо конституційності норми КПК щодо перегляду за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді

КСУ виснував, що додержання принципу остаточності судового рішення (res judicata) стосовно ухвал слідчих суддів у разі надання права на їх перегляд за нововиявленими обставинами можливе лише за наявності істотних передумов для перегляду та додержання розумних строків досудового розслідування.

Конституційний Суд України ухвалив Рішення щодо конституційності окремого припису Кримінального процесуального кодексу України, яким унормовано перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді. Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Другий сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні 10 квітня розглянув справу за конституційною скаргою Плескач Ганни Григорівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого припису частини першої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що Ганна Плескач звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині першій статті 8, частині першій статті 24, частині другій статті 55, пункту 1 частини другої статті 129 Конституції України окремий припис частини першої статті 459 Кодексу, згідно з яким судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами.

У Рішенні Конституційний Суд України виснував, що додержання принципу остаточності судового рішення (res judicata) стосовно ухвал слідчих суддів у разі надання права на їх перегляд за нововиявленими обставинами можливе лише за наявності істотних та переконливих передумов для такого перегляду та врахування потреби додержання вимог щодо розумних строків досудового розслідування.

Конституційний Суд України у цьому рішенні також констатував, що оспорюваний припис статті 459 Кодексу не містить заборони на перегляд за нововиявленими обставинами будь-яких видів судових рішень, що набрали законної сили. Тому за оспорюваним приписом статті 459 Кодексу учасники кримінальних проваджень мають однакові процесуальні права на перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, що набрали законної сили, зокрема ухвали слідчого судді на стадії досудового розслідування та ухвали суду під час судового розгляду чи реалізації інших стадій кримінального провадження.

Дослідивши питання, порушені в конституційній скарзі, Суд дійшов висновку, що частина перша статті 459 Кодексу відповідає Конституції України (є конституційною).

Суддя-доповідач у цій справі – Олег Первомайський.

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