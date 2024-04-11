Жителей Украинки в Киевской области призвали сделать запасы воды и закрыть окна после атаки рф

Российские оккупанты совершили атаку на объект критической инфраструктуры.

В четверг, 11 апреля, жители населенного пункта Украинка Киевской области призвали сделать запасы воды и закрыть окна после российской атаки на объект критической инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал председатель Украинского городского совета Александр Туренко на своей странице в Facebook.

Напомним, российские оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области.

«Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, произведите максимальные запасы воды! Оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно. Есть все необходимое», – заявил Туренко.

Также он призвал граждан при воздушных тревогах уходить в укрытие.

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