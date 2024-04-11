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Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена ночным ударом рф, — Центрэнерго

11:38, 11 апреля 2024
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.
Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена ночным ударом рф, — Центрэнерго
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В четверг, 11 апреля, в результате очередной массированной атаки РФ полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Это самая мощная электростанция в Киевской области. Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», – отметил Гота.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии ведутся работы по локализации огня.

Он добавил, что 22 марта 2024 полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.

В настоящее время ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.

Ранее сообщалось, что жителей Украинки в Киевской области призвали сделать запасы воды и закрыть окна после атаки рф.

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