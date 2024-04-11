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Закон про мобілізацію передбачає перегляд порядку бронювання працівників і бронювання власників критично важливих бізнесів

11:27, 11 квітня 2024
Уряд має протягом місяця переглянути порядок бронювання.
Закон про мобілізацію передбачає перегляд порядку бронювання працівників і бронювання власників критично важливих бізнесів
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У Кабміну буде місяць з дня публікації закону про посилення мобілізації 10449 для того, аби переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання. Відповідні норми передбачають перехідні положення ухваленого в цілому 11 квітня закону про мобілізацію.

Так, Кабінету Міністрів України доручено у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

  • визначити критерії, на основі яких відповідні підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, а їх працівники підлягатимуть бронюванню;
  • переглянути порядок бронювання військовозобов’язаних із урахуванням вимог цього Закону та прийняти відповідні нормативно-правові акти.

Також у фінальній версії передбачено, що бронюванню підлягають працівники, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.

Порядок та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Кабміну, прийнятими на його виконання.

Всі органи та підприємства, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, які заброньовані у порядку, визначеному Кабміном, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Також Перехідні положення законопроекту 10449 окремо визначають, що народні депутати мають право забронювати по два помічника-консультанта.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет вирішив окремо потурбуватися про державних службовців, які займаються аналітикою законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, а також чинного законодавства. Так, у статті 23, яка регулює питання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначили, на відміну від чинної редакції, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко

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