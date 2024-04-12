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Припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна: що треба знати

18:03, 12 квітня 2024
Українцям пояснили, коли треба здійснити державну реєстрацію припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна.
Припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна: що треба знати
Фото: ua-energy.org
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Міністерство юстиції України нагадало, що припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна — це один із обов’язкових етапів для отримання компенсації за знищене житло. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Відповідно до частини двадцятої статті 8 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України» (далі - Закону), право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна в припиняється у зв’язку з його знищенням порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Державну реєстрацію припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна необхідно здійснити:

ПІСЛЯ затвердження уповноваженим органом рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна

і ДО дати нотаріального посвідчення договору про придбання житла з використанням житлового сертифікату, або ж ДО моменту проведення виплати коштів на будівництво.

Пунктом 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (зі змінами), визначено, що для державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт будівництва у зв’язку з його знищенням подаються:

  1. заява власника (співвласників) закінченого будівництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного будівництва, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат». Якщо майно відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), заява підписується кожним з подружжя (колишнього подружжя) незалежно від наявності державної реєстрації права власності лише в одного з них;
  2. документ, що посвідчує право власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням).

Окрім цього, державна реєстрація припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням проводиться за наявності:

- або відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – ЄДЕССБ);

- або витягу з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської федерації проти України (далі – Реєстр пошкодженого та знищеного майна), поданого заявником чи отриманого державним реєстратором, що містить інформацію про акт комісійного обстеження, категорія пошкоджень об’єкта в якому зазначена відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473, як «об’єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта (зруйнований об’єкт)», чи про акт дистанційного обстеження із заключним висновком про те, що об’єкт є знищеним, складений відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 1185 (далі – акт дистанційного обстеження);

- або поданого заявником акта комісійного обстеження, категорія пошкоджень об’єкта в якому зазначена як «об’єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта (зруйнований об’єкт)», чи акта дистанційного обстеження із заключним висновком про те, що об’єкт є знищеним, або їх копій, засвідчених підписом такого заявника.

У разі, коли акт комісійного обстеження містить висновок щодо необхідності проведення технічного обстеження, державна реєстрація припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням проводиться виключно за наявності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з ЄДЕССБ.

При цьому слід пам’ятати, що державну реєстрацію припинення права власності потрібно проводити у зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна, а не у зв’язку з відмовою власника від свого права.

Перевірка відомостей щодо державної реєстрації припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна здійснюється автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна (в порядку електронної інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру пошкодженого та знищеного майна).

В разі припинення права власності на знищений будинок право власності на земельну ділянку, на якій він розташований, не припиняється. Тобто йдеться тільки про майно, що вже не підлягає відновленню.

Згідно із Законом власники знищених під час війни об’єктів нерухомого майна звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації припинення права власності.

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