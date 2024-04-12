США виділять Україні $138 млн на модернізацію ППО

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що кошти допоможуть підтримувати ефективність протиповітряної оборони України.

Фото: informator.ua

У четвер, 11 квітня, Сполучені Штати Америки підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем протиповітряної оборони. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

«Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО», – написала Брінк.

Вона додала, що кошти допоможуть «підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак росії на енергетичну мережу та український народ».

Раніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що останні удари росії по енергетиці України показують, наскільки важлива допомога США.

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня рф завдала масованої повітряної атаки по всій території України. Внаслідок обстрілів війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Це найпотужніша електростанція у Київській області.

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