Избран председатель Седьмого апелляционного административного суда

Председателем 7ААС была избрана Татьяна Драчук.

Фото: 7aa.court.gov.ua

В четверг, 11 апреля, в Седьмом апелляционном административном суде состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Собранием судей избран председатель 7ААС Татьяна Драчук и заместитель председателя Виталий Кузьмишин.

Также собрание судей избрало судью-спикера Юрия Полотнянка.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Украины о "О судоустройстве и статусе судей" председатель местного суда избирается на должность сроком на три года.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.

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