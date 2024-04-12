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Адвокат нелегальных копателей янтаря, у которых изъяли вездеход, мотопомпы и камни, просил отменить арест на их имущество: что решил суд

15:51, 12 апреля 2024
Один из подозреваемых заявил, что отправился с односельчанином в болотистую местность на несколько недель собирать ягоды, а почему в кузове не было ягод, а только мотопомпа, дизтопливо и камни, похожие на янтарь-сырец, он не смог объяснить.
Адвокат нелегальных копателей янтаря, у которых изъяли вездеход, мотопомпы и камни, просил отменить арест на их имущество: что решил суд
Фото: полиция
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Ровенский апелляционный суд отказал представителю 43-летнего жителя Сарненского района в удовлетворении апелляционной жалобы об отмене ареста на транспортное средство кустарного производства и канистры с дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

18 марта полицейские Сарненского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины региона разоблачили двух жителей села Переброды вблизи лесного массива. С места происшествия правоохранители изъяли вездеход, на прицепе которого находились мотопомпа, 10 канистр с горючим и около 500 граммов камней, похожего на янтарь-сырец.

21 марта местный суд наложил арест на изъятое имущество.

Представитель жителя села Переброды обжаловал определение следователя судьи первой инстанции в Ровенский апелляционный суд. Просил ее отменить, а имущество – вездеход и горючее в канистрах – вернуть его доверителю.

Подозреваемый, смастеривший вездеход из автомобиля «ГАЗ-66», заменив двигатель с бензинового на дизельный, утверждал, что отправился с односельчанином в болотистой местности на несколько недель собирать ягоды. Мол, этим промыслом занимается давно, а клюква весной хорошо ценится.

Почему в кузове не было ягод, а только мотопомпа, дизтопливо и камни, похожие на янтарь-сырец, 43-летний перебродовец разъяснить суду не смог.

Объяснение предоставил прокурор, возражавший против удовлетворения апелляционной жалобы представителя. Государственный обвинитель разъяснил, что в ходе аэроразведки вездеход был обнаружен именно в местах незаконной добычи янтаря, а орудия, изъятые на месте происшествия, лишь подтверждают истинные намерения мужчин. Просил обжалуемое постановление следователя судьи местного суда оставить без изменений, поскольку решается вопрос специальной конфискации изъятого имущества.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел отказал представителю в удовлетворении апелляционной жалобы.

Постановление следственного судьи суда первой инстанции, которой наложен арест на имущество в уголовном производстве, открытом по ст. 204-1 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря), оставил без изменений.

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