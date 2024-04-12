Адвокат нелегальних копачів бурштину, у яких вилучили всюдихід, мотопомпи та каміння, просив скасувати арешт на їхне майно: що вирішив суд

Один з підозрюваних заявив, що вирушив з односельчанином у болотисту місцевість на кілька тижнів збирати ягоди, а чому в кузові не було ягід, а лише мотопомпа, дизпальне і каміння, схоже на бурштин-сирець, він не зміг пояснити.

Фото: поліція

Рівненський апеляційний суд відмовив представникові 43-річного мешканця Сарненського району в задоволенні апеляційної скарги про скасування арешту на транспортний засіб кустарного виробництва та каністри з дизельним пальним. Про це повідомляє пресслужба суду.

18 березня поліцейські Сарненського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України регіону викрили двох жителів села Переброди поблизу лісового масиву. З місця події правоохоронці вилучили всюдихід, на причепі якого були мотопомпа, 10 каністр із пальним та близько 500 грамів каміння, схожого на бурштин-сирець.

21 березня місцевий суд наклав арешт на вилучене майно.

Представник мешканця села Переброди оскаржив ухвалу слідчого судді суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду. Просив її скасувати, а майно — всюдихід і пальне в каністрах — повернути його довірителеві.

Підозрюваний, який змайстрував всюдихід із автомобіля «ГАЗ-66», замінивши двигун із бензинового на дизельний, стверджував, що вирушив з односельчанином у болотисту місцевість на кілька тижнів збирати ягоди. Мовляв, цим промислом займається давно, а журавлина на весні добре ціниться.

Чому в кузові не було ягід, а лише мотопомпа, дизпальне і каміння, схоже на бурштин-сирець, 43-річний перебродівець роз’яснити суду не зміг.

Пояснення надав прокурор, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги представника. Державний обвинувач роз’яснив, що в ході аеророзвідки всюдихід було виявлено саме в місцях незаконного видобутку бурштину, а знаряддя, вилучені на місці події, лиш підтверджують справжні наміри чоловіків. Просив оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду залишити без змін, оскільки вирішується питання спеціальної конфіскації вилученого майна.

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ відмовив представникові у задоволенні апеляційної скарги.

Ухвалу слідчого судді суду першої інстанції, якою накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 204-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину), залишив без змін.

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