ChatGPT розпочав кар'єру в Боллівуді: його навіть вказали у титрах

Чат-бот із штучним інтелектом раптово з'явився у титрах індійського комедійно-драматичного серіалу.

Фото: indiatimes.com

Чат-бот ChatGPT компанії OpenAI працевлаштувався у Боллівуді – його помітили у титрах індійського серіалу Save the Tigers 2, який транслюється на Disney+ Hotstar. ШІ згадують як «автора тексту пісень», передає MS PowerUser.

У серіалі розповідають історію дружби власника молочної ферми Гант Раві, спеціаліста з реклами Вікрама та письменника Рахула. Тріо називає себе «тиграми», від чого і походить назва.

Зазначається, що ChatGPT був вказаний у титрах як член музичної команди, який працював над текстом Club Song, який звучав в одному з епізодів.

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