ChatGPT начал карьеру в Болливуде: его даже указали в титрах

Чат-бот с искусственным интеллектом внезапно появился в титрах индийского комедийно-драматического сериала.

indiatimes.com/

Чатбот ChatGPT компании OpenAI трудоустроился в Болливуде – его заметили в титрах индийского сериала Save the Tigers 2, который транслируется на Disney+ Hotstar. ИИ упоминают как «автора текста песен», передает MS PowerUser.

В сериале рассказывают историю дружбы владельца молочной фермы Гант Рави, специалиста по рекламе Викрама и писателя Рахула. Трио называет себя «тиграми», от чего и происходит название.

Отмечается, что ChatGPT был указан в титрах, как член музыкальной команды, работавший над текстом Club Song, звучавшим в одном из эпизодов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.