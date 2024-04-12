Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Нет спора: суд отказал мужчине в иске об определении места жительства двух сыновей с ним

16:17, 12 апреля 2024
Суд отметил, что дети зарегистрированы и фактически проживают с ним и его право ответчица не оспаривает.
Нет спора: суд отказал мужчине в иске об определении места жительства двух сыновей с ним
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области суд отказал отцу в иске об определении места жительства детей с ним. Правовых оснований для решения вопроса об определении места жительства детей с отцом на время рассмотрения дела нет: дети зарегистрированы и фактически проживают с ним и его право ответчик не оспаривает. К такому выводу пришел Новоушицкий районный суд по делу по иску жителя Хмельницкой области к бывшей жене.

Мужчина просил суд определить место жительства двух сыновей с ним. По его словам, после развода женщина привезла детей к его родителям и оставила там, пока он был за границей. Сейчас они живут с ним, в родительском доме, и обеспечены всем необходимым. Мать с детьми общается очень редко. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Орган опіки та піклування Новоушицької селищної ради вважає, що визначення місця проживання малолітніх дітей разом із батьком є доцільним та таким, що відповідає інтересам дітей. Його сини також запевнили комісію з питань захисту прав дитини, а згодом і суд, що вони хочуть жити з батьком.

У судовому засіданні чоловік пояснив, що колишня дружина неодноразово повідомляла про намір забрати дітей – і це стало підставою для звернення до суду.

Проте такі доводи позивача, на переконання суду, беззаперечно спростовують досліджені докази. Серед іншого суд вказав на те, що позивачка сама залишила дітей й змінила своє місце проживання, з того часу не зверталася ні до органу опіки та піклування, ні до суду із заявою про визначення місця проживання дітей разом з нею. Комісії з питань захисту прав дитини та суду направила заяву про те, що вона не заперечує проти проживання дітей з батьком.

«Суд вважає, що у даній справі сторони, як це і передбачено положеннями ст. 160 СК України, визначили місце проживання дітей з батьком за взаємною згодою, що не потребує втручання з боку органу опіки та піклування, а також будь-якого судового захисту прав позивача», – йдеться у рішенні суду.

Суддя зауважила, що спір у цій справі ініціював батько дітей, з яким вони й так фактично проживають, і від якого мати дітей не вимагає змінити їхнє місце проживання. Суд же вирішує спір, що реально виник, і не робить припущень щодо обставин і фактів, які ще не виникли, та не регулює правовідносин щодо обставин проживання дитини, які не існують.

«За відсутності позову одного з батьків, з яким не проживає дитина, не вимагається підтвердження судом факту наявності в одного з батьків права на визначення місця проживання дитини, визнання такого права тощо, для цього відсутні процесуально-правові підстави», – зазначив суд.

Окрім того, сторона позивача не навела будь-яких доводів, що рішення суду про задоволення позову якимось чином впливатиме на права та інтереси дітей й відповідатиме їхнім інтересам – а це основна, пріоритетна обставина, що підлягає доказуванню у цьому спорі.

Відтак у позові батька про визначення місця проживання дітей з ним суд відмовив.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
В каких случаях производится передача судебного дела ранее определенному судье: изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда

Новые изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступят в силу с 1 мая.

Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Закон о мобилизации допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих – точку придется ставить Кабмину

Формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих, могут толковаться неоднозначно.

Мужчины, получающие второе высшее образование, сохраняют право на отсрочку до конца учебного года

Аспиранты получат отсрочку от мобилизации, а получающие второе высшее образование – нет.

Правительство назначило замглавы Офиса Президента Андрея Сибигу заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы

Андрей Сибига, бывший заместителем главы Офиса Президента, станет заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель главы МИД Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя ОП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України