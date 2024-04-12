Нет спора: суд отказал мужчине в иске об определении места жительства двух сыновей с ним

Суд отметил, что дети зарегистрированы и фактически проживают с ним и его право ответчица не оспаривает.

В Хмельницкой области суд отказал отцу в иске об определении места жительства детей с ним. Правовых оснований для решения вопроса об определении места жительства детей с отцом на время рассмотрения дела нет: дети зарегистрированы и фактически проживают с ним и его право ответчик не оспаривает. К такому выводу пришел Новоушицкий районный суд по делу по иску жителя Хмельницкой области к бывшей жене.

Мужчина просил суд определить место жительства двух сыновей с ним. По его словам, после развода женщина привезла детей к его родителям и оставила там, пока он был за границей. Сейчас они живут с ним, в родительском доме, и обеспечены всем необходимым. Мать с детьми общается очень редко. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Орган опіки та піклування Новоушицької селищної ради вважає, що визначення місця проживання малолітніх дітей разом із батьком є доцільним та таким, що відповідає інтересам дітей. Його сини також запевнили комісію з питань захисту прав дитини, а згодом і суд, що вони хочуть жити з батьком.

У судовому засіданні чоловік пояснив, що колишня дружина неодноразово повідомляла про намір забрати дітей – і це стало підставою для звернення до суду.

Проте такі доводи позивача, на переконання суду, беззаперечно спростовують досліджені докази. Серед іншого суд вказав на те, що позивачка сама залишила дітей й змінила своє місце проживання, з того часу не зверталася ні до органу опіки та піклування, ні до суду із заявою про визначення місця проживання дітей разом з нею. Комісії з питань захисту прав дитини та суду направила заяву про те, що вона не заперечує проти проживання дітей з батьком.

«Суд вважає, що у даній справі сторони, як це і передбачено положеннями ст. 160 СК України, визначили місце проживання дітей з батьком за взаємною згодою, що не потребує втручання з боку органу опіки та піклування, а також будь-якого судового захисту прав позивача», – йдеться у рішенні суду.

Суддя зауважила, що спір у цій справі ініціював батько дітей, з яким вони й так фактично проживають, і від якого мати дітей не вимагає змінити їхнє місце проживання. Суд же вирішує спір, що реально виник, і не робить припущень щодо обставин і фактів, які ще не виникли, та не регулює правовідносин щодо обставин проживання дитини, які не існують.

«За відсутності позову одного з батьків, з яким не проживає дитина, не вимагається підтвердження судом факту наявності в одного з батьків права на визначення місця проживання дитини, визнання такого права тощо, для цього відсутні процесуально-правові підстави», – зазначив суд.

Окрім того, сторона позивача не навела будь-яких доводів, що рішення суду про задоволення позову якимось чином впливатиме на права та інтереси дітей й відповідатиме їхнім інтересам – а це основна, пріоритетна обставина, що підлягає доказуванню у цьому спорі.

Відтак у позові батька про визначення місця проживання дітей з ним суд відмовив.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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