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АРМА обновило реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве: что изменилось

14:51, 12 апреля 2024
Каждый актив, в отношении которого осуществляются меры по управлению, получил удобный функционал.
АРМА обновило реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве: что изменилось
Фото: arma.gov.ua
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что усовершенствовало работу Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве (ЕГРАА). Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

«Отныне, каждый актив, в отношении которого осуществляются меры по управлению, имеет удобный функционал. В частности, ссылка на объявление конкурса управляющих на сайте АРМА и ссылку на объявление о реализации арестованных активов в системе «Прозорро.Продажи» с полной информацией о продаже актива», - отметил Станислав Петров, заместитель председателя АРМА вопросов цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации ( CDTO).

Важным элементом является то, что в случае приобретения Агентством военных облигаций будет отображаться ссылка на приказ АРМА и распоряжение Кабинета Министров Украины о согласовании объема приобретения таких облигаций.

Напомним, Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, открытый в 2023 году, является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.

ЕГРАА содержит более 244 000 записей об арестованных активах во всех уголовных производствах. 68500 из них передано в управление АРМА.

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