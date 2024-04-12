На Херсонщине во время рыбалки на мине подорвались два человека – ГСЧС

В Херсонской области во время рыбалки на мине подорвались два человека. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, придя утром на рыбалку, на берегу реки люди натолкнулись на взрывоопасный предмет, в результате детонации которого получили значительные травмы.
В ГСЧС призывают граждан передвигаться только по асфальтному или бетонному покрытию и избегать необследованных территорий.
Как ранее сообщал Министр внутренних дел Игорь Клименко, в Украине в результате подрыва на взрывоопасных предметах в общей сложности погибли 289 человек. Среди них – 15 детей.
Он отметил, что в зоне наибольшего риска — деоккупированные территории и районы, приближенные к фронту.
Также Игорь Клименко сообщил, в Украине планируется увеличить количество саперов до 2 800 человек.
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