На Херсонщині під час риболовлі на міні підірвалося двоє людей – ДСНС

Прийшовши зранку на риболовлю, на березі річки люди натрапили на вибухонебезпечний предмет.

Джерело фото: ДСНС

У Херсонській області під час риболовлі на міні підірвалося двоє людей. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, прийшовши зранку на риболовлю, на березі річки люди натрапили на вибухонебезпечний предмет, у результаті детонації якого отримали значні травмування.

У ДСНС закликають громадян пересуватися тільки асфальтовим або бетонним покриттям та уникати необстежених територій.

Як раніше повідомляв Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в Україні внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загалом загинуло 289 людей. Серед них — 15 дітей.

Він зазначив, що у зоні найбільшого ризику — деокуповані території та райони, наближені до лінії фронту.

Також Ігор Клименко повідомив, що в Україні планують збільшити кількість саперів до 2 800 осіб.

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