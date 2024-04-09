МВС: Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 289 людей, з них 15 – це діти

У зоні найбільшого ризику — деокуповані території та райони, наближені до лінії фронту.

Джерело фото: mvs.gov.ua

В Україні внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загалом загинуло 289 людей. Серед них — 15 дітей. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що у зоні найбільшого ризику — деокуповані території та райони, наближені до лінії фронту.

Клименко зазначив, що під час розмінувань з початку повномасштабної війни загинув 21 працівник ДСНС, ще 87 отримали поранення.

«На жаль, під час проведення розмінувань загинув 21 працівник ДСНС. Ще 87 піротехніки отримали поранення, виконуючи завдання із розмінування території», - зазначив очільник МВС.

За його словами, процес розмінування і так має високі ризики, а під час роботи на деокупованих територіях ризики для життя зростають, бо росіяни ставлять міни-пастки, застосовують дистанційне мінування.

Він додав, що крім машин механізованого розмінування, піротехніки використовують дрони для обстеження потенційно забруднених територій, космічні знімки.

«Це допомагає в розумінні загальної картини. Бо ми говоримо не лише про відкриті земельні ділянки. Ліси, річки – вони ж теж мінуються. І там треба працювати», - пояснив Ігор Клименко.

Раніше Міністр внутрішніх справ повідомив, що в Україні планують збільшити кількість саперів до 2 800 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.