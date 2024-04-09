Практика судів
  1. В Україні

МВС: Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 289 людей, з них 15 – це діти

11:49, 9 квітня 2024
У зоні найбільшого ризику — деокуповані території та райони, наближені до лінії фронту.
МВС: Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 289 людей, з них 15 – це діти
Джерело фото: mvs.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загалом загинуло 289 людей. Серед них — 15 дітей. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що у зоні найбільшого ризику — деокуповані території та райони, наближені до лінії фронту.

Клименко зазначив, що під час розмінувань з початку повномасштабної війни загинув 21 працівник ДСНС, ще 87 отримали поранення.

«На жаль, під час проведення розмінувань загинув 21 працівник ДСНС. Ще 87 піротехніки отримали поранення, виконуючи завдання із розмінування території», - зазначив очільник МВС.

За його словами, процес розмінування і так має високі ризики, а під час роботи на деокупованих територіях ризики для життя зростають, бо росіяни ставлять міни-пастки, застосовують дистанційне мінування.

Він додав, що крім машин механізованого розмінування, піротехніки використовують дрони для обстеження потенційно забруднених територій, космічні знімки.

«Це допомагає в розумінні загальної картини. Бо ми говоримо не лише про відкриті земельні ділянки. Ліси, річки – вони ж теж мінуються. І там треба працювати», - пояснив Ігор Клименко.

Раніше Міністр внутрішніх справ повідомив, що в Україні планують збільшити кількість саперів до 2 800 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цивільні справи, де ціна позову менше 45 420 грн, а для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн, визнають малозначними

А у КАСУ встановлять, що справами незначної складності є справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 45 420 грн.

Життєві ситуації, дивні вчинки та загадкові родичі: чому ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів місцевих судів

Чергова група кандидатів на посади суддів майже втратила шанси одягнути суддівські мантії.

Зміни в оплаті праці держслужбовців апаратів судів – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

До розмірів посадових окладів в апаратах судів пропонується додатково застосувати регіональні коефіцієнти.

За неповідомлення про зміну адреси військовозобов’язаних штрафуватимуть від 17 тисяч грн

Верховна Рада посилить адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію.

Верховний Суд визначив умови задоволення позову контролюючого органу про стягнення із суб’єкта господарювання штрафної санкції

Умови для задоволення судом позову контролюючого органу про стягнення із суб’єкта господарювання штрафної санкції – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Білова
    Ольга Білова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді