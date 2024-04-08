Саміт миру у Швейцарії планують провести в середині червня – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, очікується близько 80-100 країн, а приймаючим містом може стати Люцерн.

Саміт миру високого рівня у Швейцарії може відбутися у середині червня. Про це з посиланням на джерела повідомило агентство «Bloomberg».

За словами співрозмовників агентства, саміт може відбутися 16-17 червня і очікується близько 80-100 країн, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні.

Співрозмовники агентства додали, що ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі із огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на москву.

Речник МЗС Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

«На додаток до перспектив України, росії та Європи, також важливо прислухатися до глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у остаточному залученні росії до процесу», — сказав речник МЗС Швейцарії у коментарі «Bloomberg» у понеділок. — «Саме тому ми тісно співпрацюємо з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією».

Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.

У виданні пишуть, що кілька країн наполягали на тому, щоб росія взяла участь у зустрічі, але Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з москвою.

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