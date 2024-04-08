Саммит мира в Швейцарии планируют провести в середине июня – СМИ

По информации СМИ, ожидается около 80-100 стран, а принимающим городом может стать Люцерн.

Саммит мира высокого уровня в Швейцарии может состояться в середине июня. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство «Bloomberg».

По словам собеседников агентства, саммит может состояться 16-17 июня и ожидается около 80-100 стран, хотя пока неясно, сколько лидеров будут присутствовать.

Собеседники агентства добавили, что ключевым вопросом является то, примет ли участие Китай. Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи с учетом на влияние, которое, по их словам, Пекин имеет на москву.

Спикер МИД Швейцарии сообщил, что дата и место проведения конференции еще не определены.

«В дополнение к перспективам Украины, россии и Европы также важно прислушаться к глобальному Югу, который будет играть ключевую роль в окончательном привлечении России к процессу», — сказал спикер МИД Швейцарии в комментарии «Bloomberg» в понедельник. — Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией».

В настоящее время Пекин принял участие лишь в одной встрече между советниками по национальной безопасности, целью которой было заложить основу для саммита.

В издании пишут, что несколько стран настаивали на том, чтобы россия приняла участие во встрече, но Киев хочет широкого согласия по ключевым принципам, которые лягут в основу любого будущего урегулирования, прежде чем вступать в контакты с москвой.

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