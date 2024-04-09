За неуведомление об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч грн

Верховная Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Законопроект Правительства об усилении ответственности за военные правонарушения, разработанный Министерством обороны и внесенный вместе с первой редакцией законопроекта о мобилизации в декабре прошлого года, претерпевает изменения.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 8 апреля рассмотрел соответствующий законопроект 10379. Сейчас стало известно, в какой редакции он рекомендовал его принять за основу и в целом.

Изменения в УК исключат

Итак, из законопроекта уберут предлагаемые Минобороны изменения в Уголовный кодекс по установлению уголовной ответственности также и за отказ от медицинского осмотра – останутся только изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые будут касаться ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Вместе с тем следует напомнить, что действующая статья 336 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Срок давности для ответственности за нарушение военного учета – год

В статье 38 КУоАП предусматривается, что административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, может быть наложено в течение одного года со дня его совершения. Напомним, что в первой редакции предлагалось установить срок давности для привлечения за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в 3 года.

Ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации

Статьи 210 и 201-1 КУоАП будут изложены в новой редакции.

Так, в статье 210, которая устанавливает ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, предусматривают штраф во время военного положения от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

В статье 210-1, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, также предусматривают штраф во время военного положения от 17 тысяч до 25,5 тыс. грн. для граждан. А для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысячи до 59,5 тысячи грн.

Итак, если гражданин не явится по повестке в ТЦК или же не обновит свои данные о реальном адресе, сначала к нему применят штраф в указанной сумме – минимально 17 тысяч грн.

Отметим, что п. 23 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2022 г. №1487, установлено, что призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения адреса их места жительства или других персональных данных обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете, в том числе в случаях, определенных постановлением КМУ от 7 февраля 2022 г. №265 «Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин», через центры предоставления административных услуг и информационно-коммуникационные системы.

Под действующей редакцией статьи 210-1 штраф составляет от 3400 до 5100 грн для граждан.

Теперь он вырастет в 5 раз.

При этом в законопроекте устанавливается, что положения статей 210, 210-1 КУоАП не применяются в случаях возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного и резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, регистрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Следовательно, если данные содержатся в Реестре военнообязанных «Оберег» и Минобороны может их получить автоматически, то штраф, например, за то, что человек не обновил свои данные, которые и так есть в Реестре, налагаться не должен.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется. В Реестр попадет широкий набор персональных данных – место работы, опыт работы, дипломы, водительские права, налоговый номер, оцифрованное лицо и т.д.

Протокол не составляется

Кроме того, ст. 258 КУоАП дополняют нормой, протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резерв находящихся в запасе СБУ), если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибывает на вызов ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и по наличию в ТЦК , Центрального управления или региональных органов СБУ подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Автор: Наталя Мамченко

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