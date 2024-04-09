За неповідомлення про зміну адреси військовозобов’язаних штрафуватимуть від 17 тисяч грн

Верховна Рада посилить адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Законопроект Уряду про посилення відповідальності за військові правопорушення, розроблений Міністерством оборони і внесений разом із першою редакцією законопроекту про мобілізацію у грудні минулого року, зазнає змін.

Так, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня розглянув відповідний законопроект 10379. Наразі стало відомо, в якій редакції він рекомендував його прийняти за основу та в цілому.

Зміни до КК виключать

Отже, із законопроекту приберуть пропоновані Міноборони зміни до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності також і за відмову від медичного огляду – залишаться лише зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуватимуться відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Разом з тим, слід нагадати, що чинна стаття 336 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Строк давності для відповідальності за порушення військового обліку – рік

У статті 38 КУпАП передбачать, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення. Нагадаємо, що у першій редакції пропонувалося встановити строк давності для притягнення за порушення правил військового обліку і законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в 3 роки.

Відповідальність за порушення правил військового обліку і закону про мобілізацію

Статті 210 та 201-1 КУпАП викладуть в новій редакції.

Так, у статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

У статті 210-1, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тис. грн. для громадян. А для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Отже, якщо громадянин не з’явиться за повісткою до ТЦК або ж не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн.

Зазначимо, що п. 23 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів від 30 грудня 2022 р. №1487 встановлено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою КМУ від 7 лютого 2022 р. №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.

За чинною редакцією статті 210-1 штраф складає від 3400 грн до 5100 грн для громадян.

Отже, тепер він зросте в 5 разів.

При цьому у законопроекті встановлюється, що положення статей 210, 210-1 КУпАП не застосовуються у випадках можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Отже, якщо дані містяться в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» і Міноборони може їх отримати автоматично, то штраф, наприклад, за те, що людина не оновила свої дані, які й так є в Реєстрі, накладатися не повинен.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг». Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна. До Реєстру потрапить широкий набір персональних даних – місце роботи, досвід роботи, дипломи, посвідчення водія, податковий номер, відцифроване обличчя тощо.

Протокол не складається

Крім того, ст. 258 КУпАП доповнюють нормою, протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ підтвердних документів про отримання особою виклику.

Автор: Наталя Мамченко

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