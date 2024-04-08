За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн, для юросіб – від 34 тисяч грн

Тюремних термінів за відмову від проходження медогляду не буде, однак будуть штрафи для громадян та юросіб за порушення законів про мобілізацію, а також необхідно буде повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня розглянув законопроект 10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у початковій версії, яку вніс Кабмін в особі Міністерства оборони, пропонувалося вважати відмову від проходження медичного огляду ухиленням від призову та карати її позбавленням волі до 5 років. Штрафи за неявку до ТЦК за повісткою Міноборони пропонувало збільшити до 204 тисяч грн.

Проте Комітет, який рекомендував ухвалити цей законопроект, відкоригував відповідні норми. Про це повідомив член Комітету, народний депутат Максим Бужанський.

«За законопроектом №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію, правоохоронний комітет рекомендує Раді прийняти такі норми:

За порушення правил військового обліку штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або у особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію, стаття 210-1, у мирний час від 5100 до 8500 для громадян та 17000-34000 для посадових та юридичних осіб, у воєнний час для громадян від 17000 до 22500 гривень, для посадових та юридичних осіб 34 000 до 59 500 гривень.

Адміністративного арешту на три доби не буде, жодних тюремних термінів, у тому числі й на 5 років, як я писав раніше, також не буде.

Проект рекомендовано прийняти за основу і в цілому, але це технічне рішення, будуть правки та друге читання», - розповів він.

Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів.

Інакше кажучи, повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та електронну адресу», - додав Максим Бужанський.

Нагадаємо, що 4 квітня набув чинності закон про цифровізацію військового обліку (10062), який дозволить ТЦК отримати дані всіх чоловіків від 18 до 60 років в автоматичному режимі із різних реєстрів. Відкритим залишається питання, як момент повідомлення таких чоловіків врегулюють у законі про посилення мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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