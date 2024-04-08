За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн, для юросіб – від 34 тисяч грн

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня розглянув законопроект 10379 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у початковій версії, яку вніс Кабмін в особі Міністерства оборони, пропонувалося вважати відмову від проходження медичного огляду ухиленням від призову та карати її позбавленням волі до 5 років. Штрафи за неявку до ТЦК за повісткою Міноборони пропонувало збільшити до 204 тисяч грн.
Проте Комітет, який рекомендував ухвалити цей законопроект, відкоригував відповідні норми. Про це повідомив член Комітету, народний депутат Максим Бужанський.
«За законопроектом №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію, правоохоронний комітет рекомендує Раді прийняти такі норми:
Адміністративного арешту на три доби не буде, жодних тюремних термінів, у тому числі й на 5 років, як я писав раніше, також не буде.
Проект рекомендовано прийняти за основу і в цілому, але це технічне рішення, будуть правки та друге читання», - розповів він.
Окремою нормою виключили відповідальність громадян за ненадання ТЦК тих даних, які ТЦК автоматично отримує з реєстрів.
Інакше кажучи, повідомляти потрібно свою реальну адресу, номер телефону та електронну адресу», - додав Максим Бужанський.
Нагадаємо, що 4 квітня набув чинності закон про цифровізацію військового обліку (10062), який дозволить ТЦК отримати дані всіх чоловіків від 18 до 60 років в автоматичному режимі із різних реєстрів. Відкритим залишається питання, як момент повідомлення таких чоловіків врегулюють у законі про посилення мобілізації.
Автор: Наталя Мамченко
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