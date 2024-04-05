За відмову від проходження медичного огляду передбачать позбавлення волі до 5 років – Верховна Рада розгляне законопроект

Парламент планує розглянути законопроект 10379, за яким відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.

Відмова від проходження медичного огляду буде прирівняна у статті 336 Кримінального кодексу до ухилення від мобілізації, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Відповідний законопроект 10379 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення від Кабміну, підготовлений Міноборони, Верховна Рада збирається розглянути 10-11 квітня. Про те, що законопроект 10379 внесений до попереднього порядку денного повідомляють народні депутати.

Даний законопроект будуть розглядати у «комплекті» із законопроектом Уряду про посилення мобілізації 10449.

Як відомо, редакція законопроекту 10449, прийнята в першому читанні, передбачає, що чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають повторному медичному огляду на придатність до військової служби.

Також Президент 2 квітня підписав закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних (законопроект №10313). Відповідно до нього чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд, тобто, до 4 лютого 2025 року.

Отже, у разі прийняття законопроектів 10379 та 10449 у нинішній редакції, обмежено придатні, а також чоловіки, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, ризикують отримати покарання у вигляді позбавлення волі 3-5 років, якщо відмовляться від медогляду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», таких покарань немає в жодній країні світу.

Слід нагадати, що друга група інвалідності встановлюється зокрема при відсутності однієї легені і хронічній дихальній недостатності II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені; стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновного лікування; паралічі верхньої кінцівки, паралічі нижньої кінцівки тощо.

Передавати дані до відповідних правоохоронних органів зможе спеціальна комісія з питань взяття на військовий облік.

Автор: Наталя Мамченко

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