Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

За відмову від проходження медичного огляду передбачать позбавлення волі до 5 років – Верховна Рада розгляне законопроект

16:15, 5 квітня 2024
Парламент планує розглянути законопроект 10379, за яким відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.
За відмову від проходження медичного огляду передбачать позбавлення волі до 5 років – Верховна Рада розгляне законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відмова від проходження медичного огляду буде прирівняна у статті 336 Кримінального кодексу до ухилення від мобілізації, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Відповідний законопроект 10379 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення від Кабміну, підготовлений Міноборони, Верховна Рада збирається розглянути 10-11 квітня. Про те, що законопроект 10379 внесений до попереднього порядку денного повідомляють народні депутати.

Даний законопроект будуть розглядати у «комплекті» із законопроектом Уряду про посилення мобілізації 10449.

Як відомо, редакція законопроекту 10449, прийнята в першому читанні, передбачає, що чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають повторному медичному огляду на придатність до військової служби.

Також Президент 2 квітня підписав закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних (законопроект №10313). Відповідно до нього чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд, тобто, до 4 лютого 2025 року.

Отже, у разі прийняття законопроектів 10379 та 10449 у нинішній редакції, обмежено придатні, а також чоловіки, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, ризикують отримати покарання у вигляді позбавлення волі 3-5 років, якщо відмовляться від медогляду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», таких покарань немає в жодній країні світу.

Слід нагадати, що друга група інвалідності встановлюється зокрема при відсутності однієї легені і хронічній дихальній недостатності II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені; стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновного лікування; паралічі верхньої кінцівки, паралічі нижньої кінцівки тощо.

Передавати дані до відповідних правоохоронних органів зможе спеціальна комісія з питань взяття на військовий облік.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За відмову від проходження медичного огляду передбачать позбавлення волі до 5 років – Верховна Рада розгляне законопроект

Парламент планує розглянути законопроект 10379, за яким відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.

Генштаб повідомив, що ТЦК викличе громадян, які досягли 25 років, для проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

У Генеральному штабі повідомили, що ТЦК почне викликати громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Велика Палата Верховного Суду відповіла, чи може значне навантаження слугувати виправданням для затягування суддею розгляду заяви про самовідвід

Суддя вказувала, що відсутні підстави для притягнення її до відповідальності, оскільки відповідальність судді може наставати виключно за порушення строків, встановлених законом, а стаття 81 КПК не містить визначеного строку розгляду питання про самовідвід.

У Міноборони пояснили, як убезпечать персональні дані військовозобов’язаних, що зберігатимуться за кордоном

«Наша особлива мрія, щоб всі військові системи могли розгортатись у «хмарі» за кордоном» - заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Уряд затвердив порядок подачі заяви про знищену чи пошкоджену нерухомість через Дію: які документи потрібні

Для формування заяви про відшкодування шкоди нерухомості через Дію, заявник має підтвердити, що він не є особою, до якої застосовано санкції і не має судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді