Оцифрування трудових книжок можуть продовжити: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

В Україні пропонують змінити кінцевий термін оцифрування трудових книжок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді України 27 листопада зареєстрували законопроєкт №14257, про внесення змін до Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» щодо подовження строку оцифрування трудових книжок.

Станом на 28 листопада картка законопроєкту не містить тексту документа та пояснювальної записки. Однак із назви виходить, що проєкт постанови має на меті подовжити строк оцифрування трудових книжок.

Додамо, що цифрові аналоги паперових книжок офіційно діють 2021 року. Пенсійний фонд позиціонував їх як захист від втрати даних, оптимізацію обліку стажу та можливість для кожного працівника самостійно перевіряти історію своєї трудової діяльності онлайн.

Наразі процес оцифрування триває із 2021 до 2026 року і передбачав завершення формування фінального електронного документа до кінця цього періоду, після чого паперова версія могла б стати юридично необов’язковою, залишившись лише на зберіганні у власника за бажанням.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.