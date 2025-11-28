Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде Украины 27 ноября зарегистрировали законопроект №14257 о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» в части продления срока оцифровки трудовых книжек.
По состоянию на 28 ноября карточка законопроекта не содержит текста документа и пояснительной записки. Однако из названия следует, что проект постановления имеет целью продлить срок оцифровки трудовых книжек.
Добавим, что цифровые аналоги бумажных книжек официально действуют с 2021 года. Пенсионный фонд позиционировал их как защиту от потери данных, оптимизацию учета стажа и возможность для каждого работника самостоятельно проверять историю своей трудовой деятельности онлайн.
Сейчас процесс оцифровки длится с 2021 до 2026 года и предусматривал завершение формирования финального электронного документа к концу этого периода, после чего бумажная версия могла бы стать юридически необязательной, оставаясь лишь на хранении у владельца при желании.
Автор: Анастасия Гришкова
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.