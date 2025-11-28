  1. Публикации
Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

13:00, 28 ноября 2025
В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.
Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде Украины 27 ноября зарегистрировали законопроект №14257 о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» в части продления срока оцифровки трудовых книжек.

По состоянию на 28 ноября карточка законопроекта не содержит текста документа и пояснительной записки. Однако из названия следует, что проект постановления имеет целью продлить срок оцифровки трудовых книжек.

Добавим, что цифровые аналоги бумажных книжек официально действуют с 2021 года. Пенсионный фонд позиционировал их как защиту от потери данных, оптимизацию учета стажа и возможность для каждого работника самостоятельно проверять историю своей трудовой деятельности онлайн.

Сейчас процесс оцифровки длится с 2021 до 2026 года и предусматривал завершение формирования финального электронного документа к концу этого периода, после чего бумажная версия могла бы стать юридически необязательной, оставаясь лишь на хранении у владельца при желании.

Автор: Анастасия Гришкова

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

