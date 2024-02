У жодній країні цивілізованого світу немає процедури повторного переогляду тих осіб, яким вже встановлена інвалідність – навіщо ці зміни пропонує Кабмін

Введення повторного переогляду осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію суперечить європейським нормам.

Законопроектом про мобілізацію 10449 пропонується ввести повторний переогляд на придатність до військової служби чоловіків від 25 до 55 років, яким після повномасштабного вторгнення встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп.

Відмітимо, що друга група інвалідності встановлюється зокрема при відсутності однієї легені і хронічній дихальній недостатності II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені; стійкому повному птозі на обох очах після усіх видів відновного лікування; паралічі верхньої кінцівки, паралічі нижньої кінцівки тощо.

Таким чином Кабмін фактично ставить під сумнів попередні результати таких оглядів стосовно широкого кола осіб.

Разом із тим, таким чином Уряд фактично спрощує життя правоохоронцям та собі. Адже замість того, аби проводити відповідні розслідування, встановлювати факти зловживань, якщо такі мали місце при встановленні тій чи іншій особі інвалідності, пропонується поставити всіх осіб з інвалідністю, крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації, перед необхідністю в умовах війни самостійно шукати час і ресурси на проходження повторного переогляду – без встановлення факту порушення з боку відповідальних осіб.

При цьому на розгляді парламенту одночасно з законопроектом 10449 знаходиться законопроект 10379, розроблений Міністерством оборони, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу, та відмова від проходження медичного огляду буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Отже, особа з інвалідністю ІІ та ІІІ групи буде вимушена у разі прийняття закону їхати на повторний переогляд, а якщо вона на такий переогляд не з’явиться – їй у перспективі буде загрожувати позбавлення волі.

Подібна практика в європейському законодавстві в частині регуляції прав осіб з інвалідністю відсутня. У країнах ЄС взагалі відсутній механізм перегляду статусу інвалідності за ініціативою держави, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю.

Так, кроки ЄС в частині захисту людей з інвалідністю узгоджені в загальному документі Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030.

Особи з інвалідністю мають право на доступ і користування всім спектром прав людини гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини, Європейською соціальною хартією та Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, а також всіма іншими міжнародними документами на рівні з іншими.

Зважаючи на те, що чимало осіб є внутрішньо переміщеними, ускладнене транспортне сполучення у певних регіонах України та неможливість забезпечення необхідного для особи з інвалідністю супроводу – запровадження жорстких умов проходження повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушують права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища.

Вочевидь, у разі прийняття такої версії законопроекту про мобілізацію, і подальшої її реалізації, Україна отримає чергові рішення Європейського суду з прав людини на користь осіб, чиї права будуть порушені таким законом.

Автор: Наталя Мамченко

