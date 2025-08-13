Як уникнути помилок у документах та як їх виправити – пояснив Коростишівський районний суд

Коростишівський суд нагадав, як виправити помилки в документах для уникнення затримок у судових справах.

Коростишівський районний суд Житомирської області нагадав про важливість правильності документів, що подаються до суду, та надав рекомендації щодо виправлення помилок. Неточності в прізвищах, іменах, по батькові чи датах можуть ускладнити ідентифікацію особи, затримати розгляд справи або навіть призвести до відмови в прийнятті документів.

Найпоширеніші помилки:

Орфографічні : неправильне написання імені чи прізвища, наприклад, пропущена або замінена літера.

: неправильне написання імені чи прізвища, наприклад, пропущена або замінена літера. Технічні : помилки під час друку чи заповнення форм.

: помилки під час друку чи заповнення форм. Хронологічні : некоректні дати народження, укладення договорів чи інших подій.

: некоректні дати народження, укладення договорів чи інших подій. Невідповідність даних: різні варіанти написання імені чи прізвища в паспорті, свідоцтві чи інших документах.

Чому важливо виправляти помилки:

Забезпечення точної ідентифікації сторін у судовому процесі.

Уникнення правових колізій і затримок.

Запобігання відмові у задоволенні позовних вимог.

Як виправити помилки:

Перед поданням ретельно перевіряйте документи на відповідність особистих даних. Якщо помилка виявлена до розгляду справи, подайте виправлену копію документа. У разі помилки в судовому рішенні зверніться із заявою про виправлення описки. При суттєвих розбіжностях подайте заяву до суду про встановлення юридично значущого факту (ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України).

Поради від суду:

Дотримуйтесь єдиного написання імені та прізвища в усіх документах, враховуючи правила транслітерації.

Перевіряйте дані через електронні сервіси, наприклад, Державний реєстр актів цивільного стану.

Уникайте скорочень чи варіантів імен, які можуть викликати плутанину.

