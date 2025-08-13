Як уникнути помилок у документах та як їх виправити – пояснив Коростишівський районний суд

19:49, 13 серпня 2025
Коростишівський суд нагадав, як виправити помилки в документах для уникнення затримок у судових справах.
Фото: lexinform
Коростишівський районний суд Житомирської області нагадав про важливість правильності документів, що подаються до суду, та надав рекомендації щодо виправлення помилок. Неточності в прізвищах, іменах, по батькові чи датах можуть ускладнити ідентифікацію особи, затримати розгляд справи або навіть призвести до відмови в прийнятті документів.
Найпоширеніші помилки:
- Орфографічні: неправильне написання імені чи прізвища, наприклад, пропущена або замінена літера.
- Технічні: помилки під час друку чи заповнення форм.
- Хронологічні: некоректні дати народження, укладення договорів чи інших подій.
- Невідповідність даних: різні варіанти написання імені чи прізвища в паспорті, свідоцтві чи інших документах.
Чому важливо виправляти помилки:
- Забезпечення точної ідентифікації сторін у судовому процесі.
- Уникнення правових колізій і затримок.
- Запобігання відмові у задоволенні позовних вимог.
Як виправити помилки:
- Перед поданням ретельно перевіряйте документи на відповідність особистих даних.
- Якщо помилка виявлена до розгляду справи, подайте виправлену копію документа.
- У разі помилки в судовому рішенні зверніться із заявою про виправлення описки.
- При суттєвих розбіжностях подайте заяву до суду про встановлення юридично значущого факту (ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України).
Поради від суду:
- Дотримуйтесь єдиного написання імені та прізвища в усіх документах, враховуючи правила транслітерації.
- Перевіряйте дані через електронні сервіси, наприклад, Державний реєстр актів цивільного стану.
- Уникайте скорочень чи варіантів імен, які можуть викликати плутанину.
