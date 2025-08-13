Практика судів
Як уникнути помилок у документах та як їх виправити – пояснив Коростишівський районний суд

19:49, 13 серпня 2025
Коростишівський суд нагадав, як виправити помилки в документах для уникнення затримок у судових справах.
Фото: lexinform
Коростишівський районний суд Житомирської області нагадав про важливість правильності документів, що подаються до суду, та надав рекомендації щодо виправлення помилок. Неточності в прізвищах, іменах, по батькові чи датах можуть ускладнити ідентифікацію особи, затримати розгляд справи або навіть призвести до відмови в прийнятті документів.

Найпоширеніші помилки:

  • Орфографічні: неправильне написання імені чи прізвища, наприклад, пропущена або замінена літера.
  • Технічні: помилки під час друку чи заповнення форм.
  • Хронологічні: некоректні дати народження, укладення договорів чи інших подій.
  • Невідповідність даних: різні варіанти написання імені чи прізвища в паспорті, свідоцтві чи інших документах.

Чому важливо виправляти помилки:

  • Забезпечення точної ідентифікації сторін у судовому процесі.
  • Уникнення правових колізій і затримок.
  • Запобігання відмові у задоволенні позовних вимог.

Як виправити помилки:

  1. Перед поданням ретельно перевіряйте документи на відповідність особистих даних.
  2. Якщо помилка виявлена до розгляду справи, подайте виправлену копію документа.
  3. У разі помилки в судовому рішенні зверніться із заявою про виправлення описки.
  4. При суттєвих розбіжностях подайте заяву до суду про встановлення юридично значущого факту (ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України).

Поради від суду:

  • Дотримуйтесь єдиного написання імені та прізвища в усіх документах, враховуючи правила транслітерації.
  • Перевіряйте дані через електронні сервіси, наприклад, Державний реєстр актів цивільного стану.
  • Уникайте скорочень чи варіантів імен, які можуть викликати плутанину.

