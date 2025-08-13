Практика судов
Как избежать ошибок в документах и как их исправить – объяснил Коростышевский районный суд

19:49, 13 августа 2025
Коростышевский суд напомнил, как исправить ошибки в документах, чтобы избежать задержек в судебных делах.
Как избежать ошибок в документах и как их исправить – объяснил Коростышевский районный суд
Фото: lexinform
Коростышевский районный суд Житомирской области напомнил о важности правильности документов, подаваемых в суд, и дал рекомендации по исправлению ошибок. Неточности в фамилиях, именах, отчествах или датах могут затруднить идентификацию личности, задержать рассмотрение дела или даже привести к отказу в принятии документов.

Наиболее распространенные ошибки:

  • Орфографические: неправильное написание имени или фамилии, например, пропущенная или замененная буква.
  • Технические: ошибки при печати или заполнении форм.
  • Хронологические: некорректные даты рождения, заключения договоров или других событий.
  • Несоответствие данных: разные варианты написания имени или фамилии в паспорте, свидетельстве или других документах.

Почему важно исправлять ошибки:

  • Обеспечение точной идентификации сторон в судебном процессе.
  • Избежание правовых коллизий и задержек.
  • Предотвращение отказа в удовлетворении исковых требований.

Как исправить ошибки:

  1. Перед подачей тщательно проверяйте документы на соответствие личных данных.
  2. Если ошибка обнаружена до рассмотрения дела, подайте исправленную копию документа.
  3. В случае ошибки в судебном решении обратитесь с заявлением об исправлении описки
  4. При существенных разногласиях подайте заявление в суд об установлении юридически значимого факта (ст. 315 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Советы от суда:

  • Соблюдайте единое написание имени и фамилии во всех документах, учитывая правила транслитерации.
  • Проверяйте данные через электронные сервисы, например, Государственный реестр актов гражданского состояния.
  • Избегайте сокращений или вариантов имен, которые могут вызвать путаницу.

