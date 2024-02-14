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Ни в одной стране цивилизованного мира нет процедуры повторного переосмотра тех лиц, которым уже установлена инвалидность – зачем эти изменения предлагает Кабмин

11:53, 14 февраля 2024
Введение повторного переосмотра лиц с инвалидностью в законопроекте о мобилизации противоречит европейским нормам.
Ни в одной стране цивилизованного мира нет процедуры повторного переосмотра тех лиц, которым уже установлена инвалидность – зачем эти изменения предлагает Кабмин
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Законопроектом о мобилизации 10449 предлагается ввести повторный переосмотр на годность военной службы мужчин от 25 до 55 лет, которым после полномасштабного вторжения установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп.

Отметим, что вторая группа инвалидности устанавливается в частности при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого; устойчивом полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения; параличи верхней конечности, параличи нижней конечности и т.д.

Таким образом, Кабмин фактически ставит под сомнение предварительные результаты таких осмотров относительно широкого круга лиц.

Вместе с тем, таким образом правительство фактически упрощает жизнь правоохранителям и себе. Ведь вместо того, чтобы проводить соответствующие расследования, устанавливать факты злоупотреблений, если таковые имели место при установлении тому или иному лицу инвалидности, предлагается поставить всех лиц с инвалидностью, кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества, а также отсутствии конечности вследствие ее ампутации, перед необходимостью в условиях войны самостоятельно искать время и ресурсы на прохождение повторного пересмотра – без установления факта нарушения со стороны ответственных лиц.

При этом на рассмотрении парламента одновременно с законопроектом 10449 находится законопроект 10379, разработанный Министерством обороны, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс, и отказ от прохождения медицинского осмотра будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Следовательно, лицо с инвалидностью ІІ и ІІІ группы будет вынуждено в случае принятия закона ехать на повторный пересмотр, а если он на такой пересмотр не явится – ему в перспективе будет угрожать лишение свободы.

Подобная практика в европейском законодательстве по части регуляции прав лиц с инвалидностью отсутствует. В странах ЕС вообще отсутствует механизм пересмотра статуса инвалидности по инициативе государства, а соответственно, и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью.

Так, шаги ЕС в части защиты людей с инвалидностью согласованы в общем документе Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030.

Лица с инвалидностью имеют право на доступ и пользование всем спектром прав человека, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, Европейской социальной хартией и Конвенцией ООН о правах лиц с инвалидностью, а также всеми другими международными документами наравне с другими.

Ввиду того, что многие лица являются внутренне перемещенными, усложнено транспортное сообщение в определенных регионах Украины и невозможно обеспечить необходимое для лица с инвалидностью сопровождение – введение жестких условий прохождения повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды.

Очевидно, что в случае принятия такой версии законопроекта о мобилизации и последующей ее реализации, Украина получит очередные решения Европейского суда по правам человека в пользу лиц, чьи права будут нарушены таким законом.

Автор: Наталья Мамченко

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