Майк Джонсон хочет встретиться с Байденом перед тем, как принимать решение о пакете, содержащем помощь Украине, — СМИ

Сообщается, что он и его сотрудники просили о встрече с Джо Байденом из-за высокопоставленных чиновников Белого дома уже несколько раз за последние два месяца.

Фото: foxnews.com

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен лично встретиться с президентом США Джо Байденом перед продолжением работы над законопроектом, предусматривающим оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает NBC.

Издание пишет, что встреча была предложена Джонсоном и его командой через несколько запросов от чиновников Белого дома за последние два месяца.

Последний запрос на встречу поступил более недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял пакет законов о национальной безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов, а республиканцы в Палате представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Отмечается, что просьба Джонсона о встрече не обязательно касалась версии дополнительной помощи, принятой Сенатом, а, скорее, общего пути продвижения законодательного пакета.

Лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скализе заявил 13 февраля, что Байден якобы отказывается встречаться с Джонсоном.

Байден встречался с Джонсоном и другими лидерами Конгресса менее месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое разблокировало бы помощь Украине. Джонсон тогда назвал эту встречу "продуктивной".

При этом спикер Палаты представителей настаивает на том, что любой пакет помощи должен сопровождаться изменениями в пограничной политике США.

Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Добавим, Джо Байден призвал Палату представителей немедленно одобрить законопроект с помощью Украине.

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