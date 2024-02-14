Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни в одной стране цивилизованного мира нет процедуры повторного переосмотра тех лиц, которым уже установлена инвалидность – зачем эти изменения предлагает Кабмин

Введение повторного переосмотра лиц с инвалидностью в законопроекте о мобилизации противоречит европейским нормам.

Народный депутат от «Слуги народа» считает неконституционным введение для депутатов уголовной ответственности за принятие неконституционных законов

Комитет рассмотрел законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для народных избранников за регистрацию и принятие неконституционных законопроектов.

Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

МВФ сообщил о начале работы Фонда развития потенциала Украины, — какие реформы на повестке дня

Рабочий план Фонда, одобренный Управляющим комитетом, сосредотачивается на экономических и финансовых реформах власти.

Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

  1. В мире
  2. / В Украине

Майк Джонсон хочет встретиться с Байденом перед тем, как принимать решение о пакете, содержащем помощь Украине, — СМИ

11:43, 14 февраля 2024
Сообщается, что он и его сотрудники просили о встрече с Джо Байденом из-за высокопоставленных чиновников Белого дома уже несколько раз за последние два месяца.
Майк Джонсон хочет встретиться с Байденом перед тем, как принимать решение о пакете, содержащем помощь Украине, — СМИ
Фото: foxnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен лично встретиться с президентом США Джо Байденом перед продолжением работы над законопроектом, предусматривающим оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает NBC.

Издание пишет, что встреча была предложена Джонсоном и его командой через несколько запросов от чиновников Белого дома за последние два месяца.

Последний запрос на встречу поступил более недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял пакет законов о национальной безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов, а республиканцы в Палате представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Отмечается, что просьба Джонсона о встрече не обязательно касалась версии дополнительной помощи, принятой Сенатом, а, скорее, общего пути продвижения законодательного пакета.

Лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скализе заявил 13 февраля, что Байден якобы отказывается встречаться с Джонсоном.

Байден встречался с Джонсоном и другими лидерами Конгресса менее месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое разблокировало бы помощь Украине. Джонсон тогда назвал эту встречу "продуктивной".

При этом спикер Палаты представителей настаивает на том, что любой пакет помощи должен сопровождаться изменениями в пограничной политике США.

Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине. Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Добавим, Джо Байден призвал Палату представителей немедленно одобрить законопроект с помощью Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області