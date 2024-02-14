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Майк Джонсон хоче зустрітися з Байденом перед тим, як ухвалювати рішення щодо пакета, який містить допомогу Україні, — ЗМІ

11:43, 14 лютого 2024
Повідомляється, що він та його співробітники просили про зустріч з Джо Байденом через високопоставлених чиновників Білого дому вже кілька разів за останні два місяці.
Майк Джонсон хоче зустрітися з Байденом перед тим, як ухвалювати рішення щодо пакета, який містить допомогу Україні, — ЗМІ
Фото: foxnews.com
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Спікер Палати представників Майк Джонсон збирається особисто зустрітися з президентом США Джо Байденом перед продовженням роботи над законопроектом, що передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.  Про це повідомляє NBC.

Видання пише, що зустріч була запропонована Джонсоном і його командою через кілька запитів від високопосадовців Білого дому за останні два місяці.

Останній запит на зустріч надійшов понад тиждень тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив пакет законів про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів, а республіканці в Палаті представників оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Зазначається, що прохання Джонсона про зустріч не обов’язково стосувалося версії додаткової допомоги, ухваленої Сенатом, а радше загального шляху просування законодавчого пакета.

Лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скалізе заявив 13 лютого, що Байден нібито “відмовляється” зустрічатися з Джонсоном.

Байден зустрічався з Джонсоном та іншими лідерами Конгресу менше місяця тому, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка б розблокувала допомогу Україні. Джонсон тоді назвав цю зустріч “продуктивною”.

При цьому спікер Палати представників наполягає на тому, що будь-який пакет допомоги має супроводжуватися змінами у прикордонній політиці США.

Як відомо, Сенат США проголосував за законопроект, який включає $60 млрд допомоги Україні. Тепер законопроект відправляється до Палати представників.

Додамо, Джо Байден закликав Палату представників негайно схвалити законопроект з допомогою Україні.

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