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Яйця купувалися по завищених цінах, а лосось та лохина не потрапляли на стіл військових: НАБУ викрило нову корупційну схему у Міноборони

12:12, 14 лютого 2024
Новий випадок корупційної діяльності у сфері закупівель виявили правоохоронці у Міністерстві оборони України.
Яйця купувалися по завищених цінах, а лосось та лохина не потрапляли на стіл військових: НАБУ викрило нову корупційну схему у Міноборони
Джерело фото: НАБУ
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Згідно з повідомленням Національного антикорупційного бюро України, в ході розслідування кримінального провадження у сфері закупівель виявили правоохоронці у Міністерстві оборони України розкрито нову схему, що дозволяла завищувати ціни на певні продукти.

Детективи встановили, що постачальники недобросовісно використовували систему закупівель для завищення цін на різноманітні продукти, що поставлялися для забезпечення військових. Це призводило до отримання ними надмірних прибутків за рахунок оборонного бюджету країни.

За даними розслідування, деякі продукти, такі як яйця, продаються за завищеними цінами, тоді як інші, наприклад, лосось або лохина, навіть не використовуються в раціоні військових, але закуповуються за значно нижчими вартостями, ніж ринкові.

Національне бюро наголошує, що проводиться ретельний аналіз великого обсягу документації для встановлення обсягів постачання та реальних вартостей продуктів. Також вже призначено серію експертиз та проводиться додатковий збір матеріалів.

Зазначається, що в рамках цього розслідування співпраця з Державною аудиторською службою виявилася надзвичайно важливою. Національне бюро зобов'язалося подальше інформувати громадськість про хід розслідування та важливість його результатів.

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