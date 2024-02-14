Яйца покупались по завышенным ценам, а лосось и голубика не попадали на стол военных: НАБУ разоблачило новую коррупционную схему в Минобороны

Новый случай коррупционной деятельности в сфере закупок обнаружили правоохранители в Министерстве обороны Украины.

Источник фото: НАБУ

Согласно сообщению Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе расследования уголовного производства в сфере закупок обнаружили правоохранители в Министерстве обороны Украины раскрыта новая схема, которая позволяла завышать цены на определенные продукты.

Детективы установили, что поставщики недобросовестно использовали систему закупок для завышения цен на различные продукты, которые поставлялись для обеспечения военных. Это приводило к получению ими чрезмерных прибылей за счет оборонного бюджета страны.

По данным расследования, некоторые продукты, такие как яйца, продаются по завышенным ценам, тогда как другие, например, лосось или голубика, даже не используются в рационе военных, но закупаются по значительно более низким ценам, чем рыночные.

Национальное бюро отмечает, что проводится тщательный анализ большого объема документации для установления объемов поставок и реальных стоимостей продуктов. Также уже назначена серия экспертиз и проводится дополнительный сбор материалов.

Отмечается, что в рамках этого расследования сотрудничество с Государственной аудиторской службой оказалось чрезвычайно важным. Национальное бюро обязалось дальнейшее информировать общественность о ходе расследования и важности его результатов.

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