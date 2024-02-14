В январе ВСП рассмотрел 13 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей

Всего в первый месяц 2024 в ВСП поступило 19 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

В январе 2024 года в Высший совет правосудия поступило 19 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

С учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений ВСП в течение первого месяца 2024 года рассмотрел 13 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 6 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 6 решений о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

«Рассмотрев 7 сообщений судей, Рада приняла 3 решения об утверждении 6 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Следует указать, Высший совет правосудия принял 1 решение по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия», - говорится в сообщении.

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