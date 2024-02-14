У січні ВРП розглянула 13 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів

Загалом у перший місяць 2024 року до ВРП надійшло 19 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів.

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У січні 2024 року до Вищої ради правосуддя у надійшло 19 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП протягом першого місяця 2024 року розглянула 13 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 6 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 6 рішень про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

«Розглянувши 7 повідомлень суддів, Рада ухвалила 3 рішення про затвердження 6 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Варто вказати, Вища рада правосуддя ухвалила 1 рішення з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя», - сказано у повідомленні.

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