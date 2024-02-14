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Фінляндія відправила «швидкі» з обладнанням у прифронтові райони України

13:11, 14 лютого 2024
Шість автомобілів швидкої допомоги з Фінляндії доставлені в Україну.
Фінляндія відправила «швидкі» з обладнанням у прифронтові райони України
Джерело фото: Embassy of Finland in Kyiv
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Шість автомобілів швидкої допомоги з Фінляндії прибули до України, готові надавати необхідну медичну допомогу на догоспітальному етапі. Про це повідомлено посольством Фінляндії в Україні.

Ці автомобілі швидких призначені для роботи у прифронтових районах сходу України, які регулярно відчувають наслідки обстрілів. Вони повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням, зокрема дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень, ношами, кисневими балонами та іншими засобами. Таке обладнання дозволить не лише доставити важкопоранених до медичних закладів, а й надати їм необхідну допомогу вже під час транспортування.

Допомога надійшла від фінської благодійної організації "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" за підтримки "Lions Club"у співпраці з фондом "Добробут". Зусиллями фінських партнерів Україна отримала медичне обладнання та автомобілі швидкої допомоги на загальну суму 150 тисяч євро та близько 400 кілограм гуманітарної допомоги.

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