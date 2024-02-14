У січні українці зняли рекордну суму своїх заощаджень з банківських рахунків, — Нацбанк

Українці зняли у січні з депозитних рахунків 27 мільярдів грн.

У січні 2024 року українці зняли зі своїх банківських рахунків 27 мільярдів гривень. Це найбільше значення від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це свідчать дані Національного банку.

За даними НБУ, за місяць в Українізагальний обсяг депозитів за банківською системою знизився на 3,2%. Так, після рекордного зняття клієнтами своїх заощаджень, в банківській системі на рахунках українців залишилося 1,05 трильйон доларів.

Це найбільші темпи зняття готівки та обсяги скорочення депозитів у гривні з початку повномасштабної війни. При цьому вклади бізнесу скоротились на 3,5% (32,5 мільярда гривень), населення — на 2,6% (18,8 мільярда гривень).

Громадяни України також скоротили свої валютні вклади на 2,1%, тоді як бізнес збільшив їх на 3,2%.

Востаннє таке скорочення спостерігалося у травні 2023 року, але зараз масштаб у 28 разів більший.

Раніше ми писали, що Данило Гетманцев вважає, що відплив гривневих депозитів у січні пов'язаний із нормами законопроекту щодо мобілізації, які передбачають блокування банківських рахунків.

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