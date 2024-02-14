У Румунії затримали групу ухилянтів з України, проте вижити при перетині кордону в горах вдалося не всім

Затримані ухилянти розповіли, що втратили ще одного чоловіка намагаючись незаконно перейти кордон із Румунією через гори.

Джерело фото: acc.cv.ua

У горах Румунії чоловік загинув, намагаючись незаконно перетнути кордон. Інцидент стався вранці 14 лютого, коли румунські прикордонники затримали групу чоловіків, які нелегально перетинали українсько-румунський кордон. Про це повідомили в ДПСУ.

Серед затриманих був ще один українець, але один з них зник під час спроби переходу. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло без ознак життя.

Представники ДПСУ закликають утримуватися від намагань перетину кордону через гори через небезпеку сходження снігових лавин, густого туману та сильних поривів вітру.

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