Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У жодній країні цивілізованого світу немає процедури повторного переогляду тих осіб, яким вже встановлена інвалідність – навіщо ці зміни пропонує Кабмін

Введення повторного переогляду осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію суперечить європейським нормам.

Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів

Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

  1. В Україні

У Румунії затримали групу ухилянтів з України, проте вижити при перетині кордону в горах вдалося не всім

11:04, 14 лютого 2024
Затримані ухилянти розповіли, що втратили ще одного чоловіка намагаючись незаконно перейти кордон із Румунією через гори.
У Румунії затримали групу ухилянтів з України, проте вижити при перетині кордону в горах вдалося не всім
Джерело фото: acc.cv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У горах Румунії чоловік загинув, намагаючись незаконно перетнути кордон. Інцидент стався вранці 14 лютого, коли румунські прикордонники затримали групу чоловіків, які нелегально перетинали українсько-румунський кордон. Про це повідомили в ДПСУ.

Серед затриманих був ще один українець, але один з них зник під час спроби переходу. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло без ознак життя.

Представники ДПСУ закликають утримуватися від намагань перетину кордону через гори через небезпеку сходження снігових лавин, густого туману та сильних поривів вітру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області