В Румынии задержали группу уклонистов из Украины, однако выжить при пересечении границы в горах удалось не всем

В горах Румынии мужчина погиб, пытаясь незаконно пересечь границу. Инцидент произошел утром 14 февраля, когда румынские пограничники задержали группу мужчин, которые нелегально пересекали украинско-румынскую границу. Об этом сообщили в ГПСУ.
Среди задержанных был еще один украинец, но один из них исчез во время попытки перехода. В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело без признаков жизни.
Представители ГПСУ призывают воздерживаться от попыток пересечения границы через горы из-за опасности схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.
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