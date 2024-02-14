В Румынии задержали группу уклонистов из Украины, однако выжить при пересечении границы в горах удалось не всем

Задержанные уклонисты рассказали, что потеряли еще одного человека пытаясь незаконно перейти границу с Румынией через горы.

Источник фото: acc.cv.ua

В горах Румынии мужчина погиб, пытаясь незаконно пересечь границу. Инцидент произошел утром 14 февраля, когда румынские пограничники задержали группу мужчин, которые нелегально пересекали украинско-румынскую границу. Об этом сообщили в ГПСУ.

Среди задержанных был еще один украинец, но один из них исчез во время попытки перехода. В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело без признаков жизни.

Представители ГПСУ призывают воздерживаться от попыток пересечения границы через горы из-за опасности схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.

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