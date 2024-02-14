В январе украинцы сняли рекордную сумму своих сбережений с банковских счетов, — Нацбанк

Украинцы сняли в январе с депозитных счетов 27 млрд грн.

В январе 2024 украинцы сняли со своих банковских счетов 27 миллиардов гривен. Это наибольшее значение с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, за месяц в Украине общий объем депозитов по банковской системе снизился на 3,2%. Так, после рекордного снятия клиентами своих сбережений, в банковской системе на счетах украинцев осталось 1,05 триллиона долларов.

Это самые большие темпы снятия наличных и объемы сокращения депозитов в гривне с начала полномасштабной войны. При этом вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 миллиарда гривен), население – на 2,6% (18,8 миллиарда гривен).

Граждане Украины также сократили свои валютные вклады на 2,1%, в то время как бизнес увеличил их на 3,2%.

В последний раз такое сокращение наблюдалось в мае 2023 года, но сейчас масштаб в 28 раз больше.

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