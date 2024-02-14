Финляндия отправила «скорые» с оборудованием в прифронтовые районы Украины

Шесть автомобилей скорой помощи из Финляндии доставлены в Украину.

Источник фото: Embassy of Finland in Kyiv

Шесть автомобилей скорой помощи из Финляндии прибыли в Украину, готовы оказывать необходимую медицинскую помощь на догоспитальном этапе. Об этом сообщено посольством Финляндии в Украине.

Эти автомобили скорых предназначены для работы в прифронтовых районах востока Украины, которые регулярно испытывают последствия обстрелов. Они полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием, в частности дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, носилками, кислородными баллонами и другими средствами. Такое оборудование позволит не только доставить тяжелораненых в медицинские учреждения, но и оказать им необходимую помощь уже во время транспортировки.

Помощь поступила от финской благотворительной организации "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" при поддержке "Lions Club" в сотрудничестве с фондом "Добробут". Усилиями финских партнеров Украина получила медицинское оборудование и автомобили скорой помощи на общую сумму 150 тысяч евро и около 400 килограмм гуманитарной помощи.

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