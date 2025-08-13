Практика судів
  1. У світі

AfD очолила рейтинг популярності в Німеччині, випередивши блок Мерца за популярністю – Politico

20:43, 13 серпня 2025
67% німців незадоволені роботою Фрідріха Мерца після перших 100 днів на посаді канцлера.
AfD очолила рейтинг популярності в Німеччині, випередивши блок Мерца за популярністю – Politico
Джерело фото: AFP / JOHN MACDOUGALL
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Праворадикальна партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) стала найбільш популярною політичною силою країни, випередивши навіть консервативний блок канцлера Фрідріха Мерца. Про це пише Рolitico.

За даними свіжого опитування Інституту Forsa, якби вибори відбулися зараз, за AfD проголосували б 26% німців. Цей результат виводить праворадикальну партію вперед перед консервативним блоком канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який посунувся на друге місце з підтримкою 24 відсотки за результатами опитування.

Експерти відзначають, що зміцнення позицій AfD відбувається на тлі зростання популярності правопопулістських сил по всій Європі — від Франції до Нідерландів і Португалії.

Заснована понад 10 років тому AfD нині під керівництвом Аліси Вайдель просуває жорстку антимігрантську та правопопулістську риторику. Частина політиків навіть закликає заборонити партію через її радикальні позиції.

Опитування також показало невдоволені канцлерством Мерца: 67% німців незадоволені його роботою після перших 100 днів на посаді канцлера.

Наступні федеральні вибори в Німеччині заплановані на 2029 рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина вибори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі деяких форм освіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – Кабмін погодив законопроект

Змінюються умови відстрочки для студентів, педагогів та науковців.

«Я сказав Трампу, що Путін блефує і точно не хоче миру» – Володимир Зеленський після перемовин у Берліні

Під час обговорення ситуації на фронті Володимир Зеленський заявив Президенту США Дональду Трампу, що Путін блефує і намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту.

Ярославу Максименко призначено заступником голови АРМА замість Грігола Катамадзе

Грігол Катамадзе покинув посаду заступника голови АРМА – замість нього призначили начальницю департаменту Мінекономіки Ярославу Максименко.

Галина Третьякова заявила, що збільшення окладів прокурорам без збільшення бюджету Пенсійного фонду призведе до численних судових процесів

Третьякова заявила, що принципово проти збільшення посадових окладів будь-кому після прийняття бюджету, а у випадку підвищення окладів прокурорам потрібно збільшувати бюджет на їх пенсії, бо в іншому випадку Пенсійний фонд буде залучений до численних судових процесів.

В «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон усім, хто має відстрочку

Водночас поки не пропонується дозволити виїзд невійськовозобов’язаним жінкам, які працюють на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду