AfD очолила рейтинг популярності в Німеччині, випередивши блок Мерца за популярністю – Politico

Праворадикальна партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) стала найбільш популярною політичною силою країни, випередивши навіть консервативний блок канцлера Фрідріха Мерца. Про це пише Рolitico.

За даними свіжого опитування Інституту Forsa, якби вибори відбулися зараз, за AfD проголосували б 26% німців. Цей результат виводить праворадикальну партію вперед перед консервативним блоком канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який посунувся на друге місце з підтримкою 24 відсотки за результатами опитування.

Експерти відзначають, що зміцнення позицій AfD відбувається на тлі зростання популярності правопопулістських сил по всій Європі — від Франції до Нідерландів і Португалії.

Заснована понад 10 років тому AfD нині під керівництвом Аліси Вайдель просуває жорстку антимігрантську та правопопулістську риторику. Частина політиків навіть закликає заборонити партію через її радикальні позиції.

Опитування також показало невдоволені канцлерством Мерца: 67% німців незадоволені його роботою після перших 100 днів на посаді канцлера.

Наступні федеральні вибори в Німеччині заплановані на 2029 рік.

