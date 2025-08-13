AfD возглавила рейтинг популярности в Германии, обогнав блок Мерца по популярности – Politico

67% немцев не удовлетворены работой Фридриха Мерца после первых 100 дней на посту канцлера.

Источник фото: AFP / JOHN MACDOUGALL

Праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (AfD) стала самой популярной политической силой страны, обогнав даже консервативный блок канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет Politico.

По данным свежего опроса института Forsa, если бы выборы состоялись сейчас, за AfD проголосовали бы 26% немцев. Этот результат выводит праворадикальную партию вперед перед консервативным блоком канцлера Германии Фридриха Мерца, который опустился на второе место с поддержкой 24% по результатам опроса.

Эксперты отмечают, что укрепление позиций AfD происходит на фоне роста популярности правопопулистских сил по всей Европе — от Франции до Нидерландов и Португалии.

Основанная более 10 лет назад, AfD ныне под руководством Алисы Вайдель продвигает жесткую антимигрантскую и правопопулистскую риторику. Часть политиков даже призывает запретить партию из-за ее радикальных позиций.

Опрос также показал недовольство канцлерством Мерца: 67% немцев не удовлетворены его работой после первых 100 дней на посту канцлера.

Следующие федеральные выборы в Германии запланированы на 2029 год.

