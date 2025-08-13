Практика судів
Зеленський назвав п’ять принципів у переговорах з РФ та заявив про підтримку з боку Трампа

19:54, 13 серпня 2025
Президент України узгодив із партнерами п’ять принципів у мирних переговорах.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час обговорень з партнерами вдалося узгодити п’ять ключових принципів для майбутніх переговорів.

Перший із них — усі питання, що стосуються України, мають обговорюватися виключно за участю української сторони.

Другий — необхідність підготовки тристороннього формату розмови.

Третій — пріоритетне припинення вогню.

Четвертий — надання надійних гарантій безпеки, у підтримці яких, за словами Зеленського, президент США Дональд Трамп висловив готовність брати участь.

П’ятий — Росія не повинна мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України, а мирні переговори мають супроводжуватися належним тиском на Москву.

Зеленський також наголосив, що санкції проти Росії слід посилити, якщо вона не погодиться на припинення вогню під час аляскінських переговорів.

«Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали», — підсумував Президент.

Зауважимо, що Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо очільник Кремля Володимир Путін після зустрічі на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, не погодиться припинити війну проти України.

На запитання журналістів, чи йдеться про санкції або тарифи, Трамп відповів: «Мені не треба казати. Будуть дуже серйозні наслідки».

Водночас американський лідер повідомив про «дуже хороший шанс» на проведення другої зустрічі за участю Путіна, Президента України Володимира Зеленського та його самого. За словами Трампа, така зустріч може відбутися незабаром після аляскінського саміту і бути «продуктивнішою за першу», адже перша стане етапом з’ясування позицій сторін.

