Зеленский назвал пять принципов в переговорах с РФ и заявил о поддержке со стороны Трампа

Президент Украины согласовал с партнерами пять принципов в мирных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе обсуждений с партнерами удалось согласовать пять ключевых принципов для будущих переговоров.

Первый из них — все вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться исключительно с участием украинской стороны.

Второй — необходимость подготовки трехстороннего формата разговора.

Третий — приоритетное прекращение огня.

Четвертый — предоставление надежных гарантий безопасности, в поддержке которых, по словам Зеленского, президент США Дональд Трамп выразил готовность участвовать.

Пятый — Россия не должна иметь права вето в отношении европейской и натовской перспективы Украины, а мирные переговоры должны сопровождаться должным давлением на Москву.

Зеленский также подчеркнул, что санкции против России следует усилить, если она не согласится на прекращение огня во время аляскинских переговоров.

«Это эффективные принципы. Важно, чтобы они сработали», — подвел итог Президент.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что Россия столкнется с «очень серьезными последствиями», если глава Кремля Владимир Путин после встречи на Аляске в пятницу, 15 августа, не согласится прекратить войну против Украины.

На вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях или тарифах, Трамп ответил: «Мне не нужно говорить. Будут очень серьезные последствия».

В то же время американский лидер сообщил о «очень хорошем шансе» на проведение второй встречи с участием Путина, Президента Украины Владимира Зеленского и его самого. По словам Трампа, такая встреча может состояться вскоре после аляскинского саммита и быть «более продуктивной, чем первая», ведь первая станет этапом выяснения позиций сторон.

