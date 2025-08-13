Практика судів
$12 тисяч за втечу на локомотиві — на Закарпатті помічник машиніста переправляв чоловіків до Румунії

20:25, 13 серпня 2025
Правоохоронці затримали залізничника за переправлення військовозобов’язаних до Румунії.
На Закарпатті правоохоронці затримали залізничника за переправлення призовників до Румунії. Про це повідомляє поліція регіону.

До схеми причетний 33-річний мешканець села Веряця Берегівського району, який працює помічником машиніста тепловоза «Локомотивного депо».

Встановлено, що він підшукував чоловіків призовного та мобілізаційного віку і пропонував їм безперешкодну втечу з України, оцінивши свої послуги у 12 тисяч доларів.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали фігуранта на залізничних коліях у селі Рокосово Хустського району. Він супроводжував 18-річного мешканця міста Харків до прикордоння.

Відомо, що зловмисник планував доставити клієнта локомотивом у максимальну близькість до кордону, звідки той гірською місцевістю мав втекти до Румунії.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

За скоєне зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

