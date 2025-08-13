$12 тисяч за втечу на локомотиві — на Закарпатті помічник машиніста переправляв чоловіків до Румунії

Правоохоронці затримали залізничника за переправлення військовозобов’язаних до Румунії.

На Закарпатті правоохоронці затримали залізничника за переправлення призовників до Румунії. Про це повідомляє поліція регіону.

До схеми причетний 33-річний мешканець села Веряця Берегівського району, який працює помічником машиніста тепловоза «Локомотивного депо».

Встановлено, що він підшукував чоловіків призовного та мобілізаційного віку і пропонував їм безперешкодну втечу з України, оцінивши свої послуги у 12 тисяч доларів.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали фігуранта на залізничних коліях у селі Рокосово Хустського району. Він супроводжував 18-річного мешканця міста Харків до прикордоння.

Відомо, що зловмисник планував доставити клієнта локомотивом у максимальну близькість до кордону, звідки той гірською місцевістю мав втекти до Румунії.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

За скоєне зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

