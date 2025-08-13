$12 тысяч за побег на локомотиве — на Закарпатье помощник машиниста переправлял мужчин в Румынию

Правоохранители задержали железнодорожника за переправку военнообязанных в Румынию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье правоохранители задержали железнодорожника за переправку призывников в Румынию. Об этом сообщает полиция региона.

К схеме причастен 33-летний житель села Веряца Береговского района, работавший помощником машиниста тепловоза «Локомотивного депо».

Установлено, что он подыскивал мужчин призывного и мобилизационного возраста и предлагал им беспрепятственный побег из Украины, оценив свои услуги в 12 тысяч долларов.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали фигуранта на железнодорожных путях в селе Рокосово Хустского района. Он сопровождал 18-летнего жителя города Харьков к границе.

Известно, что злоумышленник планировал доставить клиента локомотивом на максимально близкое расстояние к границе, откуда тот по горной местности должен был сбежать в Румынию.

Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

За содеянное злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.