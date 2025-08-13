У Держпраці роз’яснили, чи можна ознайомлювати працівників з наказами онлайн

Працівників можна інформувати про накази, повідомлення щодо звільнення чи інші документи, пов’язані з їхніми правами та обов’язками, через електронні мережі, якщо такий спосіб погоджений між ними та роботодавцем.

У сучасних умовах, коли дедалі більше процесів переходить у цифровий формат, роботодавці шукають зручні способи комунікації з персоналом. Одне з актуальних питань — чи можна офіційно ознайомлювати працівників із наказами в електронному вигляді, без особистого підпису на паперовому документі.

Це важливо як для економії часу та ресурсів, так і для забезпечення юридичної чинності таких дій.

У Держпраці нагадали, що в період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником.

Тобто ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями про наступне вивільнення або іншими документами щодо прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронно-комунікаційних мереж.

Керівник турбується про це, затвердивши відповідні положення про організацію документообігу та повідомивши про це працівників у будь-який зручний спосіб.

Виняток – інформація про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги й компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства і колективного договору. Вона доводиться до працівників лише під підпис.

