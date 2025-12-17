Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Ілюстративне фото, джерело - Unsplash

Основ’янський районний суд міста Харкова визнав винним військовослужбовця Збройних сил України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України — непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану. Про це йдеться у вироку суду за справою № 646/2308/25.

Відмовився виконувати наказ

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений — солдат, мобілізований на військову службу, який обіймав посаду стрільця у складі мотопіхотного підрозділу однієї з військових частин. Він є уродженцем Сумської області, раніше не судимий.

Судом встановлено, що 27 січня 2025 року заступник командира мотопіхотного батальйону довів до особового складу бойове розпорядження командира бригади щодо необхідності у визначений строк здійснити заміну військовослужбовців, які несли бойове чергування на спостережних пунктах «Крейда» та «Тальк» у Харківській області.

Однак того ж дня, перебуваючи в населеному пункті Смородьківка Куп’янського району, військовослужбовець відкрито відмовився виконувати зазначений наказ. Суд дійшов висновку, що такі дії були вчинені умисно та призвели до підриву боєготовності і боєздатності підрозділу.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. У зв’язку з цим, а також за відсутності заперечень з боку сторін кримінального провадження, суд розглянув справу у спрощеному порядку, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що його характеризують.

Що виніс суд

При призначенні покарання суд врахував щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення як обставини, що пом’якшують покарання. Обставин, які б його обтяжували, встановлено не було.

Суд застосував положення статті 69 Кримінального кодексу України та призначив покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією статті.

Обвинуваченому було призначено два роки позбавлення волі, які на підставі статті 58 КК України замінено на службове обмеження строком на два роки з відрахуванням 20% із суми грошового забезпечення в дохід держави.

Також суд роз’яснив, що під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений у посаді чи військовому званні, а строк службового обмеження не зараховується до вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

