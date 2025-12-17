  1. Публікації
  2. / Судова практика

Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

14:00, 17 грудня 2025
Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.
Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми
Ілюстративне фото, джерело - Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Основ’янський районний суд міста Харкова визнав винним військовослужбовця Збройних сил України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України — непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, вчинена в умовах воєнного стану. Про це йдеться у вироку суду за справою № 646/2308/25.

Відмовився виконувати наказ

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений — солдат, мобілізований на військову службу, який обіймав посаду стрільця у складі мотопіхотного підрозділу однієї з військових частин. Він є уродженцем Сумської області, раніше не судимий.

Судом встановлено, що 27 січня 2025 року заступник командира мотопіхотного батальйону довів до особового складу бойове розпорядження командира бригади щодо необхідності у визначений строк здійснити заміну військовослужбовців, які несли бойове чергування на спостережних пунктах «Крейда» та «Тальк» у Харківській області.

Однак того ж дня, перебуваючи в населеному пункті Смородьківка Куп’янського району, військовослужбовець відкрито відмовився виконувати зазначений наказ. Суд дійшов висновку, що такі дії були вчинені умисно та призвели до підриву боєготовності і боєздатності підрозділу.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. У зв’язку з цим, а також за відсутності заперечень з боку сторін кримінального провадження, суд розглянув справу у спрощеному порядку, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що його характеризують.

Що виніс суд

При призначенні покарання суд врахував щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення як обставини, що пом’якшують покарання. Обставин, які б його обтяжували, встановлено не було.

Суд застосував положення статті 69 Кримінального кодексу України та призначив покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією статті.

Обвинуваченому було призначено два роки позбавлення волі, які на підставі статті 58 КК України замінено на службове обмеження строком на два роки з відрахуванням 20% із суми грошового забезпечення в дохід держави.

Також суд роз’яснив, що під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений у посаді чи військовому званні, а строк службового обмеження не зараховується до вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові Харків вирок солдат військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Солдат відмовився нести бойове чергування на Куп'янському напрямку та отримав службове обмеження замість тюрми

Обвинувачений замість тюремного строку сплачуватиме 20% доходу державі.

Форс-мажор під час війни: Верховний Суд переглянув підхід до нарахування валютної пені

Воєнний стан і знищення документів не врятували платника податків від штрафних санкцій.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]