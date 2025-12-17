Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Иллюстративное фото, источник - Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основянский районный суд города Харькова признал виновным военнослужащего Вооруженных Сил Украины в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины — неповиновение, то есть открытое отказ от исполнения приказа начальника, совершенное в условиях военного положения. Об этом говорится в приговоре по делу № 646/2308/25.

Отказался выполнять приказ

Согласно материалам дела, обвиняемый — солдат, мобилизованный на военную службу, занимавший должность стрелка в составе мотопехотного подразделения одной из воинских частей. Он является уроженцем Сумской области, ранее не судим.

Суд установил, что 27 января 2025 года заместитель командира мотопехотного батальона довел до личного состава боевое распоряжение командира бригады о необходимости в установленный срок заменить военнослужащих, несущих боевое дежурство на наблюдательных пунктах «Крейда» и «Тальк» в Харьковской области.

Однако в тот же день, находясь в населенном пункте Смородьковка Купянского района, военнослужащий открыто отказался выполнять указанный приказ. Суд пришел к выводу, что такие действия были совершены умышленно и привели к подрыву боеготовности и боеспособности подразделения.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. В связи с этим, а также при отсутствии возражений со стороны участников уголовного производства, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке, ограничившись допросом обвиняемого и изучением материалов, характеризующих его личность.

Что вынес суд

При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения как обстоятельства, смягчающего наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

Суд применил положения статьи 69 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание ниже минимальной границы, предусмотренной санкцией статьи.

Обвиняемому было назначено два года лишения свободы, которые на основании статьи 58 УК Украины заменены на служебное ограничение сроком на два года с удержанием 20% из суммы денежного обеспечения в доход государства.

Также суд разъяснил, что во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности или воинском звании, а срок служебного ограничения не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.